В Париже напали на людей возле здания бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

О нападении в XI округе французской столицы сообщило городское управление полиции. Известно, что предполагаемого нападающего уже задержали. На его одежде были следы крови и он пытался скрыться в толпе.

Однако местные СМИ сообщают, что нападавших было двое.

Il y aurait eu une attaque à la machette à Charlie Hebdo. Non confirmé soyez prudents. pic.twitter.com/zsF73byq7I — Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) September 25, 2020

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Известно, что в начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого журналисты начали получать новые угрозы.

Что стало причиной нападения на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году

В 2015 году французское сатирическое издание Charlie Hebdo опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда.

Они стали причиной того, что двое мужчин напали на редакцию и с криками Аллаху Акбар расстреляли 12 человек.

2 сентября во Франции начался судебный процесс по делу о нападении.

Источник: BFM TV