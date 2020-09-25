Жестокое убийство беременной женщины в селе Старая Покровка Харьковской области произошло на глазах ее матери, которая прикована к инвалидной коляске.

Зять хладнокровно забил до смерти ее 38-летнюю дочь. Женщина была на седьмом месяце беременности.

Пытки продолжались долго. На полу, стенах и во дворе – везде следы крови. Когда жена перестала дышать, он убежал к своему младшему брату в соседнее село, но уже через час его задержала полиция.

В сельсовете рассказали, что мужчина любил заглянуть в рюмку, постоянно бил не только жену, но и немощную тещу.

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Он переехал в Старую Покровку из Луганской области в 2014 году, когда на Донбассе начались боевые действия. Здесь он познакомился с Аллой, на которой сразу же женился. За эти годы у них родились двойняшки — мальчик и девочка, через два года женщина снова родила, но 4-месячный ребенок умер. Тогда их лишили родительских прав, а двойняшек забрали в приют.

Вскоре она родила еще одного ребенка, но оставила его в роддоме. А вот пятый ребенок так и не родился – погиб вместе с матерью от рук отца.

48-летнему мужчине грозит пожизненное заключение. А мать убитой, если не заберет к себе старший сын, устроят в социальный центр.

24 сентября в Харьковской области задержали мужчину, который совершил убийство своей 37-летней беременной жены. Он уже имел судимость за нанесение телесных повреждений.

Между супругами возникла ссора, после которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать женщину. От полученных травм она скончалась.