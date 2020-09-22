В поселке Слобожанское Кегичевского района Харьковской области 17-летнего ученика местного ПТУ подозревают в жестоком убийстве 32-летнего мужчины.

Подросток избил, а потом утопил местного жителя. Его изуродованное тело с переломами всех ребер, травмами головы и всех внутренних органов выловили в пруду.

Травмы свидетельствуют о том, что мужчина умирал в страшных мучениях. После этого парень с помощью ветви погрузил тело в воду.

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Но скрыть следы убийства не удалось, умершего вынесло водой на берег, после чего местные жители вызвали полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства происшествия.

По словам свидетелей, причиной холодной расправы стало якобы похищение паспорта. Сам же подозреваемый не комментирует поступок.

Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийство в Коростене

В Коростене Житомирской области из воды выловили тело мужчины, которое находилось в водоеме больше недели.

Умершего связали и замотали в одеяло.

Обстоятельства убийства выясняет полиция.