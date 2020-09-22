В поселке Слобожанское Кегичевского района Харьковской области 17-летнего ученика местного ПТУ подозревают в жестоком убийстве 32-летнего мужчины.
Подросток избил, а потом утопил местного жителя. Его изуродованное тело с переломами всех ребер, травмами головы и всех внутренних органов выловили в пруду.
Травмы свидетельствуют о том, что мужчина умирал в страшных мучениях. После этого парень с помощью ветви погрузил тело в воду.
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Но скрыть следы убийства не удалось, умершего вынесло водой на берег, после чего местные жители вызвали полицию.
Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства происшествия.
По словам свидетелей, причиной холодной расправы стало якобы похищение паспорта. Сам же подозреваемый не комментирует поступок.
Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Убийство в Коростене
В Коростене Житомирской области из воды выловили тело мужчины, которое находилось в водоеме больше недели.
Умершего связали и замотали в одеяло.
Обстоятельства убийства выясняет полиция.