В Киеве квартирант убил и расчленил 73-летнего мужчину. Пакет с его головой внутри и другие остатки тела правоохранители нашли еще в феврале этого года в заливе Собачье устье.

Позже полицейские установили и задержали мужчину, которого обоснованно подозревают в убийстве пенсионера.

Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. По одной из версий, он убил мужчину, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем.

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Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело, а остатки утопил в разных местах водоема. Мужчину задержали в Киевской области, куда он переехал после совершения преступления.

Во время обыска правоохранители изъяли у него вещи, которые принадлежали погибшему.











Тело расчленил и утопил в разных местах: в Киеве квартирант убил пенсионера / 3 фотографии

Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В августе этого года в Киеве на Троещине задержали женщину, которая пыталась сжечь на костре конечности расчлененного мужчины.

Остатки тела нашли в квартире в Днепровском районе.

Источник: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева