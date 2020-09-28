У Києві квартирант вбив і розчленував 73-річного чоловіка. Пакет із його головою всередині та інші рештки тіла правоохоронці знайшли ще в лютому цього року у затоці Собаче гирло.

Пізніше поліцейські встановили та затримали чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві пенсіонера.

Ним виявився 37-річний уродженець Донеччини, який винаймав житло у потерпілого. За однією з версій, він вбив чоловіка, аби у подальшому заволодіти його житлом.

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Щоб приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло, а рештки втопив у різних місцях водойми. Чоловіка затримали на Київщині, куди він переїхав після скоєння злочину.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього речі, які належали загиблому.











Тіло розчленував і втопив у різних місцях: у Києві квартирант вбив пенсіонера / 3 фотографии

Затриманому повідомили про підозру у вчинені умисного вбивства. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

У серпні цього року у Києві на Троєщині затримали жінку, яка намагалася спалити на багатті кінцівки розчленованого чоловіка.

Рештки тіла чоловіка знайшли в квартирі у Дніпровському районі.

Джерело: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва