В Польше 16-летняя школьница напала с ножом на трех одноклассниц

29 сентября школьница порезала трех одноклассниц в польском городе Зелена-Гура.
16-летняя лицеистка ворвалась посреди урока в класс и бросилась на девушек, сообщила пресс-секретарь местной полиции Малгожата Барская в эфире Польского телевидения.
Две девушки получили резаные раны спины, а третья — ранения брови. Школьниц доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
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Школьницу задержали учителя и передали полицейским.
Предварительно известно, что нож она принесла из дома. Причины нападения сейчас неизвестны.
Мужчина порезал прохожего
В Одессе 43-летний мужчина порезал прохожего за замечание. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака раненого была без намордника.
Мужчина пытался стереть следы крови из орудия преступления, однако полиции удалось задержать его и изъять нож. Сейчас нападающий находится в изоляторе. Раненый в больнице.
Источник: Тvp