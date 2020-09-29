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Факты / Происшествия

В Польше 16-летняя школьница напала с ножом на трех одноклассниц

29 сентября школьница порезала трех одноклассниц в польском городе Зелена-Гура.

16-летняя лицеистка ворвалась посреди урока в класс и бросилась на девушек, сообщила пресс-секретарь местной полиции Малгожата Барская в эфире Польского телевидения.

Две девушки получили резаные раны спины, а третья — ранения брови. Школьниц доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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Школьницу задержали учителя и передали полицейским.

Предварительно известно, что нож она принесла из дома. Причины нападения сейчас неизвестны.

Мужчина порезал прохожего

В Одессе 43-летний мужчина порезал прохожего за замечание. Между мужчинами возник  конфликт из-за того, что собака раненого была без намордника.

Мужчина пытался стереть следы крови из орудия преступления, однако полиции удалось задержать его и изъять нож. Сейчас нападающий находится в изоляторе. Раненый в больнице.

Источник: Тvp

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