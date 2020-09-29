У Польщі 16-річна школярка напала з ножем на трьох однокласниць

29 вересня школярка порізала трьох однокласниць у польському місті Зелена-Гура.

16-річна ліцеїстка увірвалася посеред уроку до класу та кинулась на дівчат, повідомила речниця місцевої поліції Малгожата Барська в ефірі Польського телебачення.

Двоє дівчат отримали різані рани спини, а третя – поранення брови. Школярок доправили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

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Школярку затримали вчителі і передали поліцейським.

Попередньо відомо, що ніж вона принесла з дому. Причини нападу нині невідомі.

Чоловік порізав перехожого

В Одесі 43-річний чоловік, який порізав перехожого через зауваження. Між чоловіками виник спершу словесний конфлікт і той факт, що собака пораненого був без намордника.

Чоловік намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину, проте поліції вдалося затримати його та вилучити ніж. Наразі нападник перебуває в ізоляторі. Поранений у лікарні.

Джерело: Тvp