У Польщі 16-річна школярка напала з ножем на трьох однокласниць

29 вересня школярка порізала трьох однокласниць у польському місті Зелена-Гура.
16-річна ліцеїстка увірвалася посеред уроку до класу та кинулась на дівчат, повідомила речниця місцевої поліції Малгожата Барська в ефірі Польського телебачення.
Двоє дівчат отримали різані рани спини, а третя – поранення брови. Школярок доправили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.
Читайте: У Парижі напали на людей біля колишньої редакції Charlie Hebdo – є поранені
Школярку затримали вчителі і передали поліцейським.
Попередньо відомо, що ніж вона принесла з дому. Причини нападу нині невідомі.
Чоловік порізав перехожого
В Одесі 43-річний чоловік, який порізав перехожого через зауваження. Між чоловіками виник спершу словесний конфлікт і той факт, що собака пораненого був без намордника.
Чоловік намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину, проте поліції вдалося затримати його та вилучити ніж. Наразі нападник перебуває в ізоляторі. Поранений у лікарні.
Джерело: Тvp