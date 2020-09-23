В Одессе мужчина порезал прохожего из-за отсутствия намордника у собаки

В Одессе правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения ножом прохожему. Инцидент произошел во дворе Приморского района.

Предысторией агрессивного поведения послужил словесный конфликт и тот факт, что собака раненого была без намордника.

Мужчина пытался стереть следы крови из орудия преступления, однако полиции удалось задержать его и изъять нож.

Читайте: Умирал в муках: в Харьковской области подросток жестоко убил мужчину

После чего ему выписали подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас нападавший находится в изоляторе и ждет избрания меры пресечения. Раненого доставили в больницу.

Жестокое убийство фармацевта в Одессе

Ночью 23 сентября в Одессе убили девушку-фармацевта, которая работала в одной из круглосуточных аптек. От многочисленных ранений ножом она погибла на месте.

Сейчас следственно-оперативная группа работает над выяснением обстоятельств трагедии.