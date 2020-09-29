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Факты / Происшествия

В Одесской области волонтеры обвиняют местного депутата в массовом убийстве собак (ВИДЕО 18+)

В Одесской области волонтеры обвиняют депутата Овидиопольской районной рады Владимира Кишенко в убийстве пяти собак.

В главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщили, что в одном из населенных пунктов района местный житель застрелил собак.

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 — На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Мужчина объяснил свой поступок тем, что животные на него набросились. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в полиции.

Трупы животных были отправлены на экспертизу. Также открыто уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

По словам волонтера общественной организации Animal SOS Odessa Яны Титаренко, пять домашних собак были застрелены 27 сентября около 8.30 в селе Доброалександровка.

  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
В Одесской области волонтеры обвиняют местного депутата в массовом убийстве собак (ВИДЕО 18+) / 3 фотографии

— Об этом нам сообщила свидетель. С пяти застреленных собак, две — этой женщины. Нами было установлено, что у животных стрелял депутат Овидиопольского районного совета (фракция Аграрной партии) Владимир Кишенко — местный предприниматель, — утверждает Титаренко.

По словам волонтера, эти собаки прибежали на территорию фермерского хозяйства Кишенко через самку, которая охраняет угодья, а депутат совершил над ними расправу. Местные жители объяснили, что это не первая расправа, то поссорившись с соседом, он застрелил в его петуха.

Связаться с самим депутатом Овидиопольского райсовета не удалось.

Жестокое обращение с животными

22 сентября в Киеве мужчину осудили за жестокое обращение с животным до одного года ограничения свободы.

Деснянский районный суд объявил обвинения 36-летнему киевлянину по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Фото: Animal SOS Odessa

Источники: УНИАН, Нацполиция

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