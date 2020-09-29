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Факти / Надзвичайні події

В Одеській області волонтери звинувачують місцевого депутата у масовому вбивстві собак (ВІДЕО 18+)

На Одещині волонтери звинувачують місцевого депутата у масовому вбивстві собакВ Одеській області волонтери звинувачують депутата Овідіопольської районної ради Володимира Кішенка у вбивстві п’яти собак.

До головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили, що в одному з населених пунктів району місцевий житель застрелив собак.

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 – На місце події виїжджали співробітники поліції. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що тварини на нього накинулися. Зараз встановлюються усі обставини події, – повідомили в поліції.

Трупи тварин були відправлені на експертизу. Також відкрито кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

За словами волонтера громадської організації Animal SOS Odessa Яни Титаренко, п’ять домашніх собак були застрелені 27 вересня близько 8.30 у селі Доброолександрівка.

  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
  • вбивство тварин
В Одеській області волонтери звинувачують місцевого депутата у масовому вбивстві собак (ВІДЕО 18+) / 3 фотографии

 – Про це нам повідомила свідок. З п’яти застрелених собак, дві – цієї жінки. Нами було з’ясовано, що у тварин стріляв депутат Овідіопольської районної ради (фракція Аграрної партії) Володимир Кішенко – місцевий підприємець, – стверджує Титаренко.

За словами волонтера, ці собаки прибігли на територію фермерського господарства Кішенка через самку, яка охороняє угіддя , а депутат вчинив над ними розправу. Місцеві жителі пояснили, що це не перша розправа, якось посварившись з сусідом, він застрелив у його півня.

Зв’язатись з самим депутатом Овідіопольської райради не вдалося.

Жорстоке поводження з тваринами

22 вересня у Києві чоловіка засудили за жорстоке поводження з твариною до одного року обмеження волі.

Деснянський районний суд оголосив обвинувачення 36-річному киянину за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Фото: Animal SOS Odessa

Джерела: УНІАН, Нацполіція

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