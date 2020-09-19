В Донецкой области мальчика покусала собака, ребенка эвакуировали на вертолете в Днепр

В Донецкой области в городе Селидово двухлетнего ребенка покусала домашняя собака.

Мальчик в тяжелом состоянии на военном вертолете был доставлен в больницу города Днепр.

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По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, в сопровождении анестезиолога Андрея Островского ребенка эвакуировали в Днепр в сопровождении матери.

— Мальчика в сопровождении известного детского анестезиолога Андрея Островского реанимобилем медицины катастроф Донецкой области привезли на площадку аероевакуации 66 мобильного госпиталя, откуда военным вертолетом с мамой эвакуировали в Днепр, — говорится в сообщении.

Ребенка покусала собака во время празднования его дня рождения. Во дворе на мальчика напала собака, когда родители находились в доме.

Домашний пес вцепился ребенку в паховую область, в результате чего мальчик потерял гениталии, анальное отверстие и получил повреждения бедренной артерии.

В Днепре ребенка отвезли в реанимацию областной детской клинической больницы.

В Донецкой области ребенок выпал из окна

В городе Славянске, Донецкой области, из окна десятого этажа выпал десятилетний мальчик. В результате падения ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и погиб в катере скорой помощи по дороге в больницу.