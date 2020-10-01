В одном из сел Киевской области хозяева дома вызвали скорую для 41-летнего гостя, который якобы утром не проснулся.

При осмотре тела медики обнаружили на спине многочисленные колотые раны.

Полиция на месте изъяла нож — орудие убийства. Но выяснить, кто это сделал — хозяйка, ее сожитель, квартирант или еще один гость — было непросто.

Сейчас известно, что мужчина и женщина на автобусной остановке в Василькове познакомились с двумя мужчинами — 41 и 22 лет, и пригласили новых друзей к себе в гости в Большая Ольшанку.

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Компания устроила шумное застолье. Выпили лишнего и дошло до драки. Роковой стала ссора между гостями. Младший выхватил нож и ударил в спину старшего товарища. 41-летний мужчина скончался на месте.

Нетрезвые хозяева пытались выдать смерть гостя за естественную и вызвали скорую только утром.

Люди в селе не удивляются такому финалу, потому что эта пара постоянно устраивавала пьяные пиршества со случайными гостями.

Жестокое убийство произошло в Киеве. Квартирант убил и расчленил 73-летнего мужчину. Пакет с его головой и другие остатки тела полиция нашла еще в феврале этого года в заливе Собачье устье.

По одной из версий, он убил мужчину, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем.