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Факти / Надзвичайні події

Ліг спати і не прокинувся: під Києвом намагалися приховати вбивство чоловіка

В одному з сіл Київської області господарі будинку викликали швидку для 41-річного гостя, який нібито вранці не прокинувся.

Під час огляду тіла медики виявили на спині численні колоті рани.

Поліція на місці вилучила ніж – знаряддя вбивства. Але з’ясувати, хто це зробив – господиня, її співмешканець, квартирант чи ще один гість – було непросто.

Нині відомо, що чоловік з жінкою на автобусній зупинці у Василькові познайомилися з двома чоловіками – 41 та 22 років, і запросили нових товаришів до себе у гості у Велику Вільшанку.

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Компанія влаштувала гучне застілля. Випили зайвого і дійшло до бійки. Фатальною стала сварка між гостями. Молодший вихопив ножа і вдарив у спину старшого товариша. 41-річний чоловік помер на місці.

 

Нетверезі господарі намагалися видати смерть гостя за природну і викликали швидку лише вранці.

Люди в селі не дивуються такому фіналу, бо ця пара постійно влаштовує п’яні бенкети з випадковими гостями.

Жорстоке вбивство сталося у Києві. Квартирант убив і розчленував 73-річного чоловіка. Пакет з його головою та інші залишки тіла поліція знайшла ще в лютому цього року в затоці Собаче гирло.

За однією з версій, він убив чоловіка, щоб в подальшому заволодіти його житлом.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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