Утром 23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело женщины с признаками насильственной смерти.

Окровавленное тело девушки утром увидели ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь. По словам девушки, все вокруг было в кровавых следах, а в торговом зале ничего не пропало.

— Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено сегодня в аптеке на ул. А. Королева. По предварительным данным работница фармацевтической учреждения погибла от ножевых ранений. Обстановка в аптеке не нарушена, — отметила заместитель руководителя следственного отдела полиции Одесской области Инна Власова.

Кто и за что мог так жестоко расправиться с фармацевтом, правоохранители пока не рассказывают. А вот у соседей уже наготове несколько версий. И главная — убийство ради наркосодержащих лекарств.

— Может быть, кому-то срочно надо было, она не могла продать без рецепта. А чего бы еще ночью фармацевта убили, — говорит Елена.

В версию с наркоманами не верит парень убитой аптекарши. Евгений уверяет, что Леся жаловалась разве что на покупателей-пьянчуг.

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Очевидно, убийца приходил не по лекарствами, а за деньгами. Ведь все медикаменты осторожно оставлены на своих местах. Исчезли ли деньги в кассе, правоохранители не уточняют.

Предполагают, что убийца — бывший сотрудник аптеки, ведь очень хорошо знал, что где что лежит.

Работники уголовного розыска Одесской области оперативно установили личность убийцы. Сейчас преступника уже задержали.

Сейчас еще продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются. О деталях правоохранители сообщат позже.