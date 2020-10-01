Волынянина будут судить за изнасилование и порно с беспомощным племянником

В Киеве будут судить мужчину, который насиловал малолетнего племянника и создавал детскую порнографию с его участием.

28-летнего мужчину обвиняют в ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 УК Украины.

Читайте: Не хватило на выпивку: на Черкасчине пьяный мужчина изнасиловал и ограбил соседку

— Летом 2018 года мужчина, пользуясь беспомощным состоянием своего 13-летнего племянника, вступал с ним в половые отношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник сбывал в анонимном сегменте сети интернет, — рассказали в столичной прокуратуре.

Обвинительный акт относительно злоумышленника направлено в суд для рассмотрения. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Львовянина подозревают в 11 изнасилованиях

Во Львове бывшего руководителя детского лагеря подозревают в 11 изнасилованиях. Полиции удалось найти жертв злоумышленника и собрать достаточно доказательств для подозрения.

Некоторые случаи касаются изнасилования детей 11-14 лет еще в 2005 году. 46-летнему преступнику грозит пожизненное лишение свободы.