В Черкасской области мужчина изнасиловал и ограбил соседку

В Золотоношском районе Черкасской области пьяный мужчина изнасиловал и ограбил свою соседку.

Злоумышленник зашел в дом жертвы и грубо потребовал денег.

Когда женщина пыталась выгнать его из дома, тот набросился на нее с кулаками, а потом изнасиловал.

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Забрав сумочку с деньгами, карточками и документами, мужчина сбежал.







Не хватило на выпивку: на Черкасчине пьяный мужчина изнасиловал и ограбил соседку / 2 фотографии

Преступника задержали уже через час после того, как пострадавшая сообщила в полицию.

Сейчас женщина с телесными повреждениями находится в районной больнице. Все похищенные вещи нашлись в доме нападающего.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 152 ((Изнасилование) и ч.2 ст.186 (Грабеж) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде заключения на срок до шести лет.

Изнасилование во Львове

Недавно Львов всколыхнуло ужасный инцидент — 18-летний местный житель изнасиловал 12-летнего мальчика в одном из парков города.

Ребенок отошел от родителей и пошел гулять один: пока полиция разыскивала мальчика, к нему успел подойти неизвестный мужчина и позвать с собой.

За помощь (потолкать мопед) педофил пообещал ребенку сладкую газировку. В парке ребенок был изнасилован.

Личность насильника полиция установила за несколько часов. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.