Волинянина судитимуть за ґвалтування та порно з безпорадним племінником

У Києві судитимуть чоловіка, який ґвалтував малолітнього племінника та створював дитячу порнографію за його участі.

28-річного чоловіка звинувачують у ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України.

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– Влітку 2018 року чоловік, користуючись безпорадним станом свого 13-річного племінника, вступав з ним у статеві зносини та знімав цей процес на відео. Створений за участі дитини порноконтент зловмисник збував у анонімному сегменті інтернет-мережі, – розповіли у столичній прокуратурі.

Обвинувальний акт щодо зловмисника скеровано до суду для розгляду. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Львів’янина підозрюють у 11 зґвалтуваннях

У Львові колишнього керівника дитячого табору підозрюють у 11 зґвалтуваннях. Поліції вдалося знайти жертв зловмисника та зібрати достатньо доказів для підозри.

Деякі випадки стосуються зґвалтування дітей 11-14 років ще у 2005 році. 46-річному злочинцеві погрожує довічне позбавлення волі.