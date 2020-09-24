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Факты / Происшествия

Руководил детским лагерем: львовянина подозревают в 11 изнасилованиях

46-летнего львовянина подозревают в 11 изнасилованиях и развращениях несовершеннолетних девушек.

По данным полиции, первые случаи изнасилования детей 11-14 лет, относятся еще к 2005 году, когда мужчина был руководителем неофициального молодежного лагеря.

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Следователи установили жертв злоумышленника. Многие из них не хотели вспоминать эти события.

— Однако правоохранители собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении, — заявил начальник полиции Львовской области Василия Виконский.

Жителю Львова грозит пожизненное заключение.

Мужчина изнасиловал тещу

Суд в Николаевской области вынес приговор мужчине, который изнасиловал свою тещу. Он проведет за решеткой пять лет и шесть месяцев.

Мужчина изнасиловал мать своей сожительницы в августе 2019 года.

Источник: ГУ НП во Львовской области

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