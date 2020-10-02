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Факты / Происшествия

В Украине “заминировали” все электростанции — полиция проводит проверку

2 октября неизвестные сообщили о “минировании” всех электростанций в Украине.

Информацию получили правоохранители Запорожской области. Они передали сообщение коллегам из других регионов, которые начали проверку на объектах.

Полиция Полтавской области прибыла на Кременчугскую электростанцию. Во время проверки никаких взрывоопасных предметов она не обнаружила.

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Сейчас следователи решают вопрос об открытии производства по факту ложного сообщения о минировании (ст. 259 УК Украины).

Правоохранители продолжают проверять сообщение.

  • Минирование всех электростанций в Украине: в полиции провели проверку
  • Минирование элекстростанций1
  • Минирование электростанций
  • Минирование всех электростанций в Украине: в полиции провели проверку
  • Минирование элекстростанций1
  • Минирование электростанций
В Украине “заминировали” все электростанции — полиция проводит проверку / 3 фотографии

Минирование автобуса в Луцке

Самой резонансной историей о минировании объектов в Украине была ситуация с луцким террористом, который 21 июля в центре города взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал их взорвать.

На месте работала полиция, которой удалось освободить людей.

Злоумышленника задержали.

Источник: Нацполиция

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