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Факти / Надзвичайні події

В Україні “замінували” всі електростанції – поліція проводить перевірку

2 жовтня невідомі повідомили про “мінування” усіх електростанцій в Україні.

Інформацію отримали правоохоронці Запорізької області. Вони передали повідомлення колегам з інших регіонів, які розпочали перевірку на об’єктах.

Поліція Полтавської області прибула до Кременчуцької електростанції. Під час перевірки жодних вибухонебезпечних предметів вона не виявила.

Читайте: Поліція Харкова шукає людину, яка повідомила про мінування 208 об’єктів

Нині слідчі вирішують питання про відкриття провадження за фактом неправдивого повідомлення про мінування (ст. 259 КК України).

Правоохоронці продовжують перевіряти повідомлення.

  • Мінування всіх електростанцій в Україні: в поліції провели перевірку
  • Минирование элекстростанций1
  • Минирование электростанций
  • Мінування всіх електростанцій в Україні: в поліції провели перевірку
  • Минирование элекстростанций1
  • Минирование электростанций
В Україні “замінували” всі електростанції – поліція проводить перевірку / 3 фотографии

Мінування автобуса у Луцьку

Найрезонанснішою історію з мінуванням об’єктів в Україні була ситуація з луцьким терористом, який 21 липня у центрі міста взяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував їх підірвати.

На місці працювала поліція, якій вдалося звільнити людей.

Зловмисника затримали.

Джерело: Нацполіція

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