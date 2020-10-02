Мінування всіх електростанцій в Україні: в поліції провели перевірку

2 жовтня невідомі повідомили про “мінування” усіх електростанцій в Україні.

Інформацію отримали правоохоронці Запорізької області. Вони передали повідомлення колегам з інших регіонів, які розпочали перевірку на об’єктах.

Поліція Полтавської області прибула до Кременчуцької електростанції. Під час перевірки жодних вибухонебезпечних предметів вона не виявила.

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Нині слідчі вирішують питання про відкриття провадження за фактом неправдивого повідомлення про мінування (ст. 259 КК України).

Правоохоронці продовжують перевіряти повідомлення.











В Україні “замінували” всі електростанції – поліція проводить перевірку / 3 фотографии

Мінування автобуса у Луцьку

Найрезонанснішою історію з мінуванням об’єктів в Україні була ситуація з луцьким терористом, який 21 липня у центрі міста взяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував їх підірвати.

На місці працювала поліція, якій вдалося звільнити людей.

Зловмисника затримали.