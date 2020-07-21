Предполагаемый террорист, который открыл стрельбу в Луцке, сообщил о минировании автобуса и взял в заложники 20 человек, грозит взорвать транспортное средство с людьми.
Журналистам удалось пообщаться с мужчиной.
— Ты послушай меня! Я сказал: подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте, — сообщил человек, который называет себя Максим Плохой.
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Мужчина отказался повторно озвучивать свои требования, ведь, по его словам, он назвал их раньше.
— Я тебе не буду повторять требования, они написаны… Тебе скидывалось в Viber, — уточнил он.
В автобусе сейчас находятся дети и беременные, сообщает террорист.
Захват заложников в Луцке
21 июля в Луцке мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса.
Он сообщил о минировании транспортного средства, а также открыл стрельбу в центре города.
На месте происшествия работает полиция.
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Источник: Первый