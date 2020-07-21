Предполагаемый террорист, который открыл стрельбу в Луцке, сообщил о минировании автобуса и взял в заложники 20 человек, грозит взорвать транспортное средство с людьми.

Журналистам удалось пообщаться с мужчиной.

— Ты послушай меня! Я сказал: подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте, — сообщил человек, который называет себя Максим Плохой.

Читайте: Захват заложников в Луцке: террорист угрожает дистанционно взорвать бомбу

Мужчина отказался повторно озвучивать свои требования, ведь, по его словам, он назвал их раньше.

— Я тебе не буду повторять требования, они написаны… Тебе скидывалось в Viber, — уточнил он.

В автобусе сейчас находятся дети и беременные, сообщает террорист.

Захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса.

Он сообщил о минировании транспортного средства, а также открыл стрельбу в центре города.

На месте происшествия работает полиция.

Больше новостей о стрельбе в Луцке и минировании автобуса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Первый