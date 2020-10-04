Китайскую блогера поджег экс-супруг в прямом эфире

В Китае бывший муж поджег женщину, которая вела прямой эфир в соцсети Douyin — китайской версии TikTok.

Женщина вышла в эфир, но когда началась трансляция, экран сразу погас и послышались крики.

Предварительно, бывший муж блогера 30-летней Ламы облил ее бензином и поджег.

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Полиция уверена, xnj в дом ворвался ее бывший муж, по имени Тан. Пострадавшую доставили в больницу с 90% ожогов, но она умерла.

Лама и Тан были женаты более 10 лет, у них двое сыновей — старшему 12 лет, а младшему три. После развода один сын остался с матерью, другой жил с отцом. Вскоре Тан угрожал убить младшего сына, если женщина снова не выйдет за него замуж.

Тана задержали по подозрению в умышленном убийстве. Ему грозит смертная казнь.

Ирина Славина сожгла себя в РФ

В российском Нижнем-Новгороде подожгла себя главный редактор оппозиционного издания KozaPress Ирина Славина. Облилась зажигательной смесью и подожгла себя у здания местного МВД.

Спасти ее не удалось.

Перед этим в Славиной прошли обыски о деле о Открытой России — организации, которую преследует власть РФ.

Источник: Beijing Youth Daily