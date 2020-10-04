Китайську блогерку підпалив екс-чоловік у прямому ефірі

У Китаї колишній чоловік підпалив жінку, яка вела прямий ефір у соцмережі Douyin – китайській версії TikTok.

Жінка вийшла в ефір, але коли почалася трансляція, екран одразу погас і почулись крики.

Попередньо, колишній чоловік блогерки 30-річної Лами облив її бензином та підпалив.

Поліція впевнена, до будинку увірвався її колишній чоловік, на ім’я Тан. Потерпілу доправили до лікарні з 90% опіків, але вона померла.

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Лама і Тан були одружені понад 10 років, у них двоє синів – старшому 12 років, а молодшому три. Після розлучення один син залишився з матір’ю, інший жив із батьком. Але Тан погрожував убити молодшого сина, якщо Лама знову не вийде за нього заміж.

Ймовірного нападника затримали за підозрою в умисному вбивстві. Йому загрожує смертна кара.

Ірина Славіна спалила себе у РФ

У російському Нижньому-Новгороді підпалила себе головний редактор опозиційного видання KozaPress Ірина Славіна. Облилась запальною сумішшю та підпалила себе біля будівлі місцевого МВС.

Врятувати її не вдалося.

Перед цим у Славіної пройшли обшуки про справі про Відкритої Росії – організації, яку переслідує влада РФ.

Джерело: Beijing Youth Daily