Пять очагов пожара в Луганской области локализованы — ГСЧС

4 октября спасатели локализовали почти все очаги пожаров в Луганской области.

Некоторые пожарища полностью потушили, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Продолжается тушение 6 основных ячеек, из которых 5 ячеек локализованы.

— Пожары камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидированы, — говорится в сообщении.

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Спасатели оценивают в 20 тыс. гектаров площадь, что была пройдена огнем.

Пожары в Луганской области

В лесных пожарах в Луганской области погибли 11 человек. Спасатели нашли тела еще четырех человек, которых ранее считали пропавшими без вести.

Сложная ситуация с пожарами сейчас наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям