П’ять осередків пожежі у Луганській області локалізовані – ДСНС

4 жовтня рятувальники локалізували майже всі осередки пожеж в Луганській області.
Деякі ділянки повністю загасили, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Триває гасіння 6 основних осередків, з яких 5 осередків локалізовані.
– Пожежі очерету і сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району ліквідовані, – йдеться в повідомленні.
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Рятувальники оцінюють у 20 тис. га площу, яку пройшов вогонь.
Пожежі в Луганській області
Внаслідок лісових пожеж у Луганській області загинули 11 людей. Рятувальники знайшли тіла ще чотирьох людей, яких раніше вважали зниклими безвісти.
Складна ситуація з пожежами наразі спостерігається вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів.