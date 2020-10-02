С утра 2 октября спасатели тушат пожары в Луганской области с воздуха. Для этого привлекли три самолета и два пожарных вертолета.

Всего в тушении огня задействованы более 2,5 тыс. человек и 264 единиц техники. Несмотря на то, что до сих пор наблюдается сильное задымление, по словам спасателей, ситуация улучшилась.

Работу в течение предыдущих дней осложнял порывистый ветер, сегодня он немного утих.

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Сейчас населенный пункт Сиротино весь в дыму. В селе Муратово в Новоайдарском районе, где 1 октября были сильные пожары, есть многочисленные разрушенные дома.

Компенсации для пострадавших

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пострадавшие во время пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тыс. грн.

Семьям погибших планируют выплатить 200 тыс. грн. Также пострадавшие получат средства для капитального ремонта в частично разрушенных домах и для возмещения потерь.