ДТП в Броварах: пьяный полицейский сбил мать и дочь (ФОТО и ВИДЕО)

В Броварах Киевской области полицейский за рулем Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения на пешеходном переходе сбил мать и дочь.

В результате ДТП 64-летняя женщина умерла, а ее дочь госпитализировали.

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Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что за рулем авто находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Его уже уволили из органов внутренних дел.

— Его непосредственного руководителя после проведения служебного расследования снимут с должности. Также мы будет всячески способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии, — рассказал Клименко.







Смертельное ДТП в Броварах: пьяный полицейский сбил мать и дочь / 2 фотографии

ДТП в Ровенской области

В городе Костополь Ровенской области произошло ДТП. Водитель Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения наехал на четырех пешеходов.

Результаты 32-летнего водителя на алкотестере показали 1,37 промилле. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.