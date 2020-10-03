В Ровенской области в городе Костополь водитель Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения наехал на четырех пешеходов.

Медики скорой на месте только констатировали смерть 30-летнего жителя Костополя. Еще троих пострадавших доставили в больницу. 24-летний парень, у которого предварительно диагностировали ушиб мозга, закрытый перелом плеча, открытый перелом ноги, закрытую травму брюшной полости, находится в реанимационном отделении.

Также госпитализирован и 21-летнего пострадавшего с внутренне-суставным переломом и ушибами. Еще одного пострадавшего после оказания медицинской помощи отпустили домой.

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В Ровенской области пьяный водитель сбил пешеходов — есть погибший, трое пострадали / 2 фотографии

Результаты 32-летнего водителя на алкотестере показали 1,37 промилле. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Накануне в Киеве возле Байкового кладбища авто въехало в прилавки с венками. В результате ДТП пострадали четыре человека.

В больницу госпитализировали 18-летнюю девушку, водителя и пассажиров автомобиля.