ДТП у Броварах: п’яний поліцейський збив матір та дочку (ФОТО та ВІДЕО)

У Броварах Київської області поліцейський за кермом Volkswagen у стані алкогольного сп’яніння на пішохідному переході збив матір та дочку.

У результаті ДТП 64-річна жінка померла, а її доньку госпіталізували.

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Голова Нацполіції України Ігор Клименко розповів, що за кермом авто перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Його вже звільнили з органів внутрішніх справ.

– Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин та обставин аварії, – розповів Клименко.







Смертельна ДТП у Броварах: п’яний поліцейський збив матір та дочку / 2 фотографии

ДТП у Рівненській області

У місті Костопіль на Рівненщині трапилась ДТП. Водій Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння наїхав на чотирьох пішоходів.

Результати 32-річного водія на алкотестері показали 1,37 проміле. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.