Под Червоноградом столкнулись три авто: пятеро пострадавших, среди них дети

Во Львовской области в селе Бендюга на автодороге Червоноград-Радехов столкнулись три автомобиля.

Водитель минивэна Mitsubishi Space Star не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. где столкнулся с автомобилем Nissan, а затем — с автомобилем Volksvagen Passat.

В результате аварии телесные повреждения получили пятеро человек, среди которых двое детей 2009 и 2013 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу.

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В эти выходные смертельное ДТП произошло в Броварах. Полицейский за рулем Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения на пешеходном переходе сбил мать и дочь.

В результате полученных травм 64-летняя женщина умерла, а ее дочь госпитализировали.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА