Під Червоноградом зіткнулися три авто: п’ятеро постраждалих, серед них діти

У Львівській області у селі Бендюга на автодорозі Червоноград-Радехів зіткнулися три автомобілі.

Водій мінівена Mitsubishi Space Star не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Nissan, а потім – з автомобілем Volksvagen Passat.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей, серед яких дві дитини 2009 та 2013 року народження. Всіх постраждалих госпіталізували у Червоноградську міську лікарню.

Читайте: Маршрутка у Києві збила трьох людей, є загиблі

Цими вихідними смертельна ДТП сталася в Броварах. Поліцейський за кермом Volkswagen у стані алкогольного сп’яніння на пішохідному переході збив матір та дочку.

У результаті отриманих травм 64-річна жінка померла, а її доньку госпіталізували.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА