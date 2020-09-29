СБУ разоблачила бывшего боевика “ЛНР” в Северодонецке

В Северодонецке Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника вооруженных сил “ЛНР”, который в 2014 году занимался захватом административных зданий.

Обнаружили, что он входил в ряды группировки Дремова и участвовал в штурмовке админзданий, в частности помещения СБУ в Луганской области.

Кроме этого, мужчина имел связь с диверсионной группой Ямала, члены которой участвовали в терактах в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году.

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Сейчас злоумышленнику готовят подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях).

Если причастность к преступлению подтвердится, ему грозит восемь лет тюрьмы.







В Северодонецке разоблачили бывшего боевика “ЛНР” / 2 фотографии

СБУ разоблачила контрабанду янтаря

Служба безопасности задержала группу лиц, которые занимались контрабандой незаконно добываемого янтаря. Всего в злоумышленников изъяли 833 кг драгоценных камней на сумму около 4 млн грн.

По информации правоохранительных органов, его добывали на Ровенщине.