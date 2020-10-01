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Факты / Происшествия

Прятал оружие в игрушках: в Закарпатской области задержали гражданина РФ

В Закарпатской области гражданин РФ предпринял попытку ввоза на территорию Украины огнестрельного оружия.

Мужчина пересекал границу на микроавтобусе, два пистолета-пулемета он спрятал в детских игрушках.

Правоохранители нашли оружие и задержали мужчину.

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Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.

  • Контрабанда в Закарпатской области: СБУ задержала гражданина РФ
  • Зброя СБУ
  • Контрабанда в Закарпатской области: СБУ задержала гражданина РФ
  • Зброя СБУ
Прятал оружие в игрушках: в Закарпатской области задержали гражданина РФ / 2 фотографии

Задержание боевика “ЛНР”

СБУ задержала бывшего боевика “ЛНР” в Северодонецке. Он был членом группировки Дремова.

Мужчина в 2014 году участвовал в штурме административных зданий, в частности помещения СБУ в Луганской области.

Следователи начали уголовное производство по факту участия в незаконных вооруженных формированиях. Если его вину докажут, ему грозит восемь лет тюрьмы.

Источник: СБУ

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