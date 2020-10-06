Служба безпеки України в районі ООС вилучила понад 137 кг тротилу, пластиду та артилерійського пороху, більше 40 одиниць вогнепальної зброї та 100 тис. боєприпасів за 2020 рік.

Окрім того, було затримано трьох учасників міжрегіональних організованих угрупувань, які займались збутом засобів ураження, зокрема кримінальним колам. 13 особам повідомлено про підозру у вчинені злочину, а двох уже засуджено.

Читайте: У Сєвєродонецьку викрили колишнього бойовика “ЛНР”

Також СБУ викрили на Луганщині три схрони з боєприпасами, зброєю, які заклали диверсійні групи бойовиків. Зі схованок, облаштованих за місцем проживання ватажка бойовиків та у лісосмузі поблизу Лисичанська, вилучено тротил, запали, гранати РГД і Ф-1, автомат Калашникова, пістолет і велику кількість набоїв.

Встановлена причетність диверсантів до мінування мостів, ділянок залізничних та автошляхів у лисичанському та Попаснянському районах.

Трьом зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 113 (Диверсія), ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

На Донеччині зі схрону у Бахмуті було вилучено протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 та РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ-62, дев’ять запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 та 600 патронів калібру 5,45 мм.

За даними СБУ, зловмисник брав активну участь у бойових діях проти українських військових. Наразі він переховується від слідства на тимчасово непідконтрольній українській владі території.











































Понад 137 кг тротилу та 100 тис. боєприпасів: СБУ вилучили нелегальну зброю в ООС / 11 фотографий

Нелегальна зброя в Україні

У Закарпатській області громадянин РФ хотів незаконно ввести вогнепальну зброю на територію України.

Чоловік перетинав кордон на мікроавтобусі, два пістолети-кулемети він заховав у дитячих іграшках. Під час перевірки правоохоронці знайшли зброю та затримали зловмисника.