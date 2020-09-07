В Святошинсткому районе Киева 48-летний мужчина с ножом набросился на 26-летнюю девушку, которая не согласилась на его ухаживания.

Инцидент произошел на бульваре Кольцова. Киевлянка возвращалась домой, когда к ней подошел мужчина и предложил провести домой.

Она отказала. Это возмутило ухажера, он достал нож и нанес ей ранения, а затем ушел с места происшествия.

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Девушку с ранениями грудной клетки и живота госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала полиция, которая оперативно нашла нападающего. Им оказался местный житель, ранее он не был судим.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Нападение в Киеве

2 сентября в Киеве во время отдыха на пляже двое мужчин напали на женщину.

Они познакомились на берегу, после чего проводили вместе время. Сначала мужчины не проявляли агрессии, а ближе к вечеру совершили нападение на свою новую знакомую. Они избили ее, украли ценные вещи и ушли.

Полиции удалось отыскать нападающих.