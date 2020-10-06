У Полтаві чоловік з ножем накинувся на свою колишню співмешканку.

Агресивний залицяльник переслідував її, приходячи до кіоску з фаст-фудом, де вона працювала.

Перед нападом чоловік з’являвся двічі та з’ясовував стосунки. Під час кожного візиту жінка викликала патрульних, але до приїзду поліції екс-співмешканець зникав.

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Втретє він накинувся на неї з ножем. Від сильних ударів лезо знаряддя нападу зламалося. Після цього чоловік покинув закривавлену жертву та пішов з місця інциденту.

Жінку помітили перехожі, вони надали їй першу допомогу та викликали швидку. Потерпілу госпіталізували до лікарні, її життя вдалося врятувати.

Нападник сам прийшов до поліції та зізнався у вчиненому. Правоохоронці відкрили провадження за замах на вбивство.

Покарання залежатиме від позиції пораненої жертви.

Напад через відмову у залицяннях

У Києві чоловік накинувся на дівчину, яка не погодилася на його залицяння.

Він запропонував провести її додому.

Після відмови дістав ножа та завдав їй поранення.