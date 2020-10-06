У Полтаві чоловік з ножем накинувся на свою колишню співмешканку.
Агресивний залицяльник переслідував її, приходячи до кіоску з фаст-фудом, де вона працювала.
Перед нападом чоловік з’являвся двічі та з’ясовував стосунки. Під час кожного візиту жінка викликала патрульних, але до приїзду поліції екс-співмешканець зникав.
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Втретє він накинувся на неї з ножем. Від сильних ударів лезо знаряддя нападу зламалося. Після цього чоловік покинув закривавлену жертву та пішов з місця інциденту.
Жінку помітили перехожі, вони надали їй першу допомогу та викликали швидку. Потерпілу госпіталізували до лікарні, її життя вдалося врятувати.
Нападник сам прийшов до поліції та зізнався у вчиненому. Правоохоронці відкрили провадження за замах на вбивство.
Покарання залежатиме від позиції пораненої жертви.
Напад через відмову у залицяннях
У Києві чоловік накинувся на дівчину, яка не погодилася на його залицяння.
Він запропонував провести її додому.
Після відмови дістав ножа та завдав їй поранення.