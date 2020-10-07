В Запорожье мужчина пришел в магазин за мобильным телефоном с молотком и газовым баллончиком. Набросился на 24-летнего продавца и дважды ударил ее по голове.

Вся история случилась среди бела дня. Мужчина знаками показал, что он глухонемой, и хочет купить телефон. И только продавец отвлекся, начал ее бить.

Охранники торгового комплекса даже не успели сориентироваться. Так что ловили нападающего коллеги продавца из соседнего магазина.

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— Вот здесь он зашел сюда, получается. Я услышал крик и подбежала напарница. У Юли все лицо было залито газом. Арина схватила его за спину. Он упал. Мы его вынесли, — рассказывает Сергей.

В магазине говорят — нередко среди покупателей случались мошенники и воры, а вот вооруженный разбойник первый.

В райотделе выяснили — нападающему 46 лет и он не глухонемой. Ранее на преступлениях не попадался и судимостей не имел.

Полиция квалифицировала его действия как разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение. Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Ограбление пенсионерки

В Одессе на улице Ильфа и Петрова двое мужчин из стран Закавказья ограбили 83-летнюю женщину, вырвав у нее из рук сумку с $10 тыс.

Грабители бросились в разные стороны, но их удалось задержать. Мужчину, который уехал на авто, — задержали сразу, а второго поймали в соседнем районе.