У Запоріжжі чоловік прийшов у магазин за мобільним телефоном з молотком та газовим балончиком. Накинувся на 24-річного продавця та двічі вдарив її по голові.

Уся історія трапилась серед білого дня. Чоловік знаками показав, ніби він глухонімий, і хоче купити телефон. І щойно продавчиня відвернулася, почав її бити.

Охоронці торговельного комплексу навіть не встигли зорієнтуватися. Так що ловили нападника колеги продавця з сусіднього магазину.

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– Ось тут він зайшов сюди, виходить. Я почув крик і підбігла напарниця. У Юлі все обличчя було залито газом. Аріна схопила його за спину. Він упав. Ми його винесли, – розповідає Сергій.

У магазині кажуть – нерідко серед покупців траплялися шахраї та крадії, а от озброєний розбійник перший.

У райвідділі з’ясували – нападнику 46 років і він не глухонімий. Раніше на злочинах не попадався и судимостей не мав.

Поліція кваліфікувала його дії як розбійний напад, поєднаний із проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Пограбування пенсіонерки

В Одесі на вулиці Ільфа і Петрова двоє чоловіків з країн Закавказзя пограбували 83-річну жінку, вирвавши у неї з рук сумку з $10 тис.

Грабіжники кинулись у різні боки, але їх вдалося затримати. Одного чоловіка, який скочив у автомобіль, на якому вони приїхали, – затримали одразу, а іншого зловили у сусідньому районі.