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Факты / Происшествия

Не отдал сдачу за проезд: в Николаеве пассажир стрелял в водителя маршрутки

В Николаеве пассажир маршрутки выстрелил в водителя. Конфликт произошел по причине того, что водитель маршрутки не отдал сдачу с оплаты за проезд мужчины. В ответ на это пассажир начал выражаться нецензурной лексикой. Водитель остановил транспорт и они с пассажиром вышли из маршрутки.

Злоумышленник достал пистолет и выстрелил, однако ни в кого не попал. Водитель самостоятельно сумел задержать хулигана до приезда полиции.

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Сейчас злоумышленник находится в отделении. Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертизу.

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На проспекте Свободы водитель сбил людей, когда они переходили дорогу на зеленый свет. Одна женщина погибла на месте, еще двое — госпитализированы. Водитель заявил, что у него отказали тормоза.

 

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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