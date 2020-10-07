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Факти / Надзвичайні події

Не віддав решту за проїзд: в Миколаєві пасажир стріляв у водія маршрутки

У Миколаєві пасажир маршрутки вистрілив у водія. Конфлікт стався через те, що водій маршрутки не віддав решту з оплати чоловіка. У відповідь на це пасажир почав висловлюватися нецензурною лексикою. Водій зупинив транспорт і вони з пасажиром вийшли з маршрутки.

Зловмисник дістав пістолет і вистрілив, та ні в кого не влучив. Водій власноруч зумів затримати хулігана до приїзду поліції.

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Нині хуліган перебуває у відділку. Поліцейські вилучили зброю та направили її на експертизу.

Маршрутка у Києві збила трьох людей

На проспекті Свободи водій збив людей, коли вони переходили дорогу на зелене світло. Одна жінка загинула на місці, ще двох – госпіталізували. Водій сказав, що у нього відмовили гальма.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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