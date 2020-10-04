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Факти / Надзвичайні події

Маршрутка у Києві збила трьох людей, є загиблі

У Києві трапилась смертельна за участю маршрутного таксі.

На проспекті Свободи водій автобуса збив трьох людей, одна жінка загинула.

Зі слів свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Водій маршрутного таксі не зупинився і збив їх.

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  • ДТП у Києві – подробиці ДТП 4 жовтня в Києві
  • ДТП у Києві – подробиці ДТП 4 жовтня в Києві
  • ДТП у Києві – подробиці ДТП 4 жовтня в Києві
  • ДТП у Києві – подробиці ДТП 4 жовтня в Києві
  • ДТП у Києві – подробиці ДТП 4 жовтня в Києві
  • ДТП у Києві – подробиці ДТП 4 жовтня в Києві
  • ДТП у Києві – подробиці ДТП 4 жовтня в Києві
  • ДТП у Києві – подробиці ДТП 4 жовтня в Києві
Маршрутка у Києві збила трьох людей, є загиблі / 5 фотографий

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– Одна жінка залишилася під автобусом і ”швидка”, яка приїхала на місце, констатувала факт смерті. Ще двох людей було госпіталізовано, – повідомили очевидці.

Водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма.

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

ДТП у Рівненській області

У місті Костопіль на Рівненщині трапилась ДТП. Водій Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння наїхав на чотирьох пішоходів.

Результати 32-річного водія на алкотестері показали 1,37 проміле. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

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