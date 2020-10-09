В Николаеве милиция пытала мужчину

В Николаеве ГБР сообщило о подозрении двум полицейским в истязании мужчины. Ранее по этому делу такие же подозрения сообщили еще четырем стражам порядка.

По данным следствия, правоохранители проводили обыски у одного из подозреваемых по делу похищения электроэнергии для майнинга криптовалют. В тот же день подозреваемые заставили мужчину пройти в отделение полиции.

Они по очереди заводили его в служебные кабинеты и били потерпевшего руками и ногами по всему телу.

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Били по всему телу: в Николаеве полицейские пытали мужчину в отделении / 4 фотографии

Полицейские нанесли мужчине сильную физическую боль и моральное страдание.

По ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки по предварительному сговору группой лиц), им грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемым могут выбрать меру пресечения: круглосуточный домашний арест и отстранение от занимаемых должностей.

В Николаеве пассажир стрелял в водителя маршрутки

В Николаеве пассажир выстрелил в водителя маршрутки, ибо последний не отдал ему сдачу. Злоумышленник не попал в людей.

Водитель маршрутки смог самостоятельно задержать хулигана до приезда полиции.

Фото: ДБР