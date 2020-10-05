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Факти / Надзвичайні події

Загинув у день народження: у Миколаєві 3-річний хлопчик випав з вікна

Страшна трагедія сталася в Миколаєві в неділю, 4 жовтня. З вікна на шостому поверсі випав трирічний хлопчик.

Лікарі швидкої допомоги не змогли врятувати малюка.

За словами сусідів, це був день народження дитини, і сім’я готувалася до святкування.

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У клопотах батьки відволіклися на кілька хвилин, але цього вистачило, щоб їхній син заліз на підвіконня і випав.

Поліція проводить розслідування інциденту.

У вересні у Хмельницькому дворічний хлопчик випав з вікна дитячого садка.

Дитина оперлася на москітну сітку відчиненого вікна на першому поверсі. Вона сильно вдарилася головою об асфальтне покриття.

З важкими травмами малюка доставили до дитячої реанімації.

Джерело: Новостям-N

Фото: Dreamstime

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