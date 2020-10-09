У Миколаєві поліція катувала чоловіка

У Миколаєві ДРБ повідомило про підозру ще двом поліцейським у катуванні чоловіка. Раніше по цій справі такі ж підозри повідомили ще чотирьом правоохоронцям.
За даними слідства, правоохоронці проводили обшуки у одного з підозрюваних у справі викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют. Того ж дня підозрювані змусили чоловіка пройти до відділення поліції.
Вони по черзі заводили його до службових кабінетів і били потерпілого руками та ногами по всьому тілу.
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Поліцейські завдали чоловіку сильного фізичного болю та морального страждання.
За ч. 2 ст. 127 КК України (катування за попередньою змовою групою осіб), їм загрожує строк від 5 до 10 років позбавлення волі.
Підозрюваним можуть обрати запобіжні західи: цілодобовий домашній арешт та відсторонення від займаних посад.
У Миколаєві пасажир стріляв у водія маршрутки
У Миколаєві пасажир вистрілив у водія маршрутки, бо останній не відав решту. Зловмисник не влучив в людей.
Водій маршрутки зміг самотужки затримати хулігана до приїзду поліції.
Фото: ДБР