PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Били по всьому тілу: в Миколаєві поліцейські катували чоловіка у відділку

У Миколаєві ДРБ повідомило про підозру ще двом поліцейським у катуванні чоловіка. Раніше по цій справі такі ж підозри повідомили ще чотирьом правоохоронцям.

За даними слідства, правоохоронці проводили обшуки у одного з підозрюваних у справі викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют. Того ж дня підозрювані змусили чоловіка пройти до відділення поліції.

Вони по черзі заводили його до службових кабінетів і били потерпілого руками та ногами по всьому тілу.

 Читайте: Загинув у день народження: у Миколаєві 3-річний хлопчик випав з вікна

  • У Миколаєві поліція катувала чоловіка
  • У Миколаєві поліція катувала чоловіка
  • У Миколаєві поліція катувала чоловіка
  • У Миколаєві поліція катувала чоловіка
  • У Миколаєві поліція катувала чоловіка
  • У Миколаєві поліція катувала чоловіка
  • У Миколаєві поліція катувала чоловіка
  • У Миколаєві поліція катувала чоловіка
Били по всьому тілу: в Миколаєві поліцейські катували чоловіка у відділку / 4 фотографии

Поліцейські завдали чоловіку сильного фізичного болю та морального страждання.

За ч. 2 ст. 127 КК України (катування за попередньою змовою групою осіб), їм загрожує строк від 5 до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваним можуть обрати запобіжні західи: цілодобовий домашній арешт та відсторонення від займаних посад.

У Миколаєві пасажир стріляв у водія маршрутки

У Миколаєві пасажир вистрілив у водія маршрутки, бо останній не відав решту. Зловмисник не влучив в людей.

Водій маршрутки зміг самотужки затримати хулігана до приїзду поліції.

Фото: ДБР 

Джерело: ДБР

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка