У Миколаєві поліція катувала чоловіка

У Миколаєві ДРБ повідомило про підозру ще двом поліцейським у катуванні чоловіка. Раніше по цій справі такі ж підозри повідомили ще чотирьом правоохоронцям.

За даними слідства, правоохоронці проводили обшуки у одного з підозрюваних у справі викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют. Того ж дня підозрювані змусили чоловіка пройти до відділення поліції.

Вони по черзі заводили його до службових кабінетів і били потерпілого руками та ногами по всьому тілу.

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Били по всьому тілу: в Миколаєві поліцейські катували чоловіка у відділку / 4 фотографии

Поліцейські завдали чоловіку сильного фізичного болю та морального страждання.

За ч. 2 ст. 127 КК України (катування за попередньою змовою групою осіб), їм загрожує строк від 5 до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваним можуть обрати запобіжні західи: цілодобовий домашній арешт та відсторонення від займаних посад.

У Миколаєві пасажир стріляв у водія маршрутки

У Миколаєві пасажир вистрілив у водія маршрутки, бо останній не відав решту. Зловмисник не влучив в людей.

Водій маршрутки зміг самотужки затримати хулігана до приїзду поліції.

Фото: ДБР