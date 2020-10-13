13 октября в Днепре мужчина принял роды у своей жены в салоне такси.

У беременной женщины начались схватки ночью, из-за чего пара срочно вызвала такси и отправилась в больницу.

Однако из-за сильных болей беременная не смогла терпеть и попросила остановить автомобиль. Мужчина осмотрел жену и понял, что у нее начались роды. Он помог ребенку появиться на свет — в 4.40 у пары родилась дочка.

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Малышку укутали в кофты. После родов автомобиль такси отправился в больницу.

Его сопровождали полицейские, которые во время родов остановились возле авто.

Сейчас женщина и новорожденная находятся под присмотром врачей.

Приняла роды на борту самолета

В январе 2020 года украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways, который летел в Таиланд.

Врач оказала помощь 23-летней гражданке Таиланда, женщина скрывала свою беременность.

Роды прошли успешно.