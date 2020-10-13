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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини в таксі

13 жовтня у Дніпрі чоловік прийняв пологи у своєї дружини у салоні таксі.

У вагітної жінки почалися перейми вночі, через що пара терміново викликала таксі і поїхала до лікарні.

Однак через сильний біль вагітна не змогла терпіти і попросила зупинити автомобіль. Чоловік оглянув дружину і зрозумів, що у неї почалися пологи. Він допоміг дитині з’явитися на світ – у 4.40 у пари народилася донька.

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Малюка закутали у кофти. Після пологів автомобіль таксі вирушив до лікарні.

Такси - роды

Його супроводжували поліцейські, які під час пологів зупинилися біля авто.

Нині жінка і наворожена перебувають під наглядом лікарів.

Прийняла пологи на борту літака

У січні 2020 року українка прийняла пологи на борту літака Qatar Airways, який летів до Таїланду.

Лікар надала допомогу 23-річній громадянці Таїланду, жінка приховувала свою вагітність.

Пологи пройшли успішно.

Джерело: Інформатор

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