Во Львове женщина хотела нелегально перевезти через границу троих детей

Неизвестная женщина с тремя детьми хотела незаконно вылететь из Львовского аэропорта в Стамбул.

Ее с поддельным паспортом обнаружили во время оформления пассажиров рейса Львов-Стамбул. С ней было трое детей 2014, 2016 и 2018 годов рождения.

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По данным Госпогранслужбы, во время проверки документов пограничники Львовского отряда выяснили, что женщина пользуется фальшивым паспортом — в ее документе были заменены страницы с установочными данными.

— Женщина настаивала, что является 24-летней гражданкой Кыргызстана. Она утверждала, что прилетела во Львов один год назад. Рассказывала, что в Украине потеряла документы и новый паспорт ей выработали и прислали из дома родители, — говорится в сообщении.

Кроме того, в базе данных Госпогранслужбы нет информации о том, что лицо с указанными данными, пересекало границу Украины.

Сейчас женщину с детьми задержали и доставили в пункт временного содержания. Личность задержанной и как она попала в Украину выясняют.

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Нелегальное пересечение границы

На пункте пропуска Шегини у 36-летнего украинца обнаружили почти 4,7 млн грн (£ 127 430 стерлингов) незадекларированной налички.

Пачки купюр номиналом £10 и £20, завернутые в фольгу, он перевозил в двух картонных коробках. Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники решили совместно с сотрудниками таможни углубленно осмотреть салон авто.