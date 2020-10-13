У Львові жінка хотіла нелегально перевезти через кордон трьох дітей

Невідома жінка з трьома дітьми хотіла незаконно вилетіти з Львівського аеропорту до Стамбулу.

Її з підробленим паспортом виявили під час оформлення пасажирів рейсу Львів-Стамбул. З нею було троє дітей 2014, 2016 та 2018 років народження.

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За даними Держприкордонслужби, під час перевірки документів прикордонники Львівського загону з’ясували, що жінка користується фальшивим паспортом – у її документі були замінені сторінки з установчими даними.

– Жінка наполягала, що є 24-річною громадянкою Киргизстану. Вона стверджувала, що прилетіла у Львів один рік тому. Розповідала, що в Україні загубила документи і новий паспорт їй виробили та прислали з дому батьки, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у базі даних Держприкордонслужби немає інформації, про те, що особа з вказаними даними, перетинала кордон України.

Наразі жінку з дітьми затримали та доставили в пункт тимчасового тримання. Особу затриманої та як вона потрапила в Україну з’ясовують.

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Нелегальний перетин кордону

На пункті пропуску Шегині у 36-річного українця виявили майже 4,7 млн грн (£127 430 стерлінгів) незадекларованої готівки.

Пачки купюр номіналом £10 та £20, загорнуті у фольгу, він перевозив у двох картонних коробках. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники вирішили спільно з співробітниками митниці поглиблено оглянути салон авто.