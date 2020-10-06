На пункте пропуска Шегини у 36-летнего украинца, который возвращался из-за границы, обнаружили почти 4,7 млн грн (£127 430 стерлингов) незадекларированной налички.

Пачки купюр номиналом 10£ и 20£, завернутые в фольгу, он перевозил в двух картонных коробках.

Во время проверки документов водитель заметно волновался, поэтому пограничники решили совместно с сотрудниками таможни углубленно осмотреть салон авто.











Почти 4,7 млн грн в фольге: мужчина пытался нелегально ввезти в Украину наличку / 3 фотографии

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После обнаружения валюты водитель объяснил, что он только должен был доставить в Украину передачу из-за границы и ничего не знал о содержании коробок.

Обнаруженную валюту изъяли сотрудники таможни.

Накануне, 5 октября, пограничники выстрелами остановили контрабандистов на границе с Румынией. У водителя внедорожника, который попытался наехать на пограничников, нашли коробки с сигаретами.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба