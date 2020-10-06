Почти 4,7 млн грн в фольге: мужчина пытался нелегально ввезти в Украину наличку

На пункте пропуска Шегини у 36-летнего украинца, который возвращался из-за границы, обнаружили почти 4,7 млн грн (£127 430 стерлингов) незадекларированной налички.
Пачки купюр номиналом 10£ и 20£, завернутые в фольгу, он перевозил в двух картонных коробках.
Во время проверки документов водитель заметно волновался, поэтому пограничники решили совместно с сотрудниками таможни углубленно осмотреть салон авто.
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После обнаружения валюты водитель объяснил, что он только должен был доставить в Украину передачу из-за границы и ничего не знал о содержании коробок.
Обнаруженную валюту изъяли сотрудники таможни.
Накануне, 5 октября, пограничники выстрелами остановили контрабандистов на границе с Румынией. У водителя внедорожника, который попытался наехать на пограничников, нашли коробки с сигаретами.
Источник: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба