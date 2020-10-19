На Львовщине на трассе Киев-Чоп столкнулись четыре авто. В результате погибли три человека.

ДТП произошло 19 октября около 10.00 вблизи села Зубра Пустомытовского района.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобили ВАЗ-2109, Opel Astra, Mazda и Citroеn.

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От полученных травм на месте погиб водитель и пассажир ВАЗ, пассажир автомобиля от травм, полученных в результате ДТП, на месте происшествия погибли водитель и пассажир ВАЗ, травмирован пассажир автомобиля Citroеn умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Решается вопрос правовой квалификации события.



















На Львовщине произошло ДТП с участием четырех машин, есть погибшие / 5 фотографий

ДТП в Хмельницкой области

13 октября во селе Гелетинцы Хмельницкой области легковой Volkswagen столкнулся с внедорожником Toyota Prado.

За рулем Toyota находился экс-заместитель военного прокурора Западного региона. В результате удара у легковика сорвало крышу. В Volkswagen ехали 47-летний мужчина и его жена. Супруги погибли на месте происшествия.